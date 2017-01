Dublul omor de la Durlesti, tot mai aproape de a fi descoperit. Raspunsul autoritatilor de fiecare cand sunt intrebate despre crima care acum 6 ani a ingrozit intreaga tara. IGP-ul a facut totalurile - VIDEO

Alexandru PINZARI, SEF IGP: "Avem un sir de persoane asupra carora lucram si sunt in vizorul nostru. Nu va pot da mai multe informatii dat fiind faptul ca putem prejudicia mersul anchetei. Chiar avem versiuni bune si am mare speranta ca in mandatul nostru aceasta infractiune va fi descoperita."

Panzari este optimist desi recunoaste ca multi politisti buni pleaca, din cauza salariilor mici si a conditiile de munca proaste. Desi despre asta se vorbeste de ani de zile, lucrurile nu prea par sa se miste, iar o mare parte din solutiile propuse de-a lungul anilor raman doar scrise pe hartie. Motivul- lipsa de bani.

Alexandru PINZARI, SEF IGP: "Bugetul nu ne permite sa rezolvam toate problemele. Anul acesta agentii de constatare care vor contribui la incasarea amenzilor la bugetul de stat vor beneficia de un procentaj oarecare, un adaos la salariu in suma de 25 la suta din amenzile incasate."

Seful IGP a vorbit astazi si despre coruptie, dupa ce in ultimul timp, mai multi angajati si chiar sefi de sectii ai inspectoratului au ajuns dupa gratii.

Referitor la criminalitate, seful IGP sustine ca in 2016, in toata tara au avut loc 168 de omucideri, dintre care doar doua ar fi ramas nedescoperite. La orase cum ar Chisinau si Balti se inregistreaza cele mai multe infractiun, in mare parte furturi si jafuri. Cea mai scazuta rata de criminalitate in 2016 s-a inregistrat in raioanele Tighina, Falesti, Glodeni si Sangerei.