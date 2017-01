Ducea in Rusia silicoane americane cu o geanta ca la piata: Isprava unui moldovean, care a fost retinut de vamesii rusi in trenul Chisinau-Moscova - VIDEO

Ducea in Rusia silicoane americane cu o geanta ca la piata. Este isprava unui moldovean, care a fost retinut de vamesii rusi in trenul Chisinau-Moscova. Cele 32 de implanturi, care cantareau 26 de kilograme urmau sa fie vandute. In schimbul lor barbatul ar fi incasat in jur de 5 mii de euro.