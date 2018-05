Duelurile din turul doi al alegerilor localele din capitala. Indiferent de contracanditat, Radu - invingatoare in toate. Sondaj Intellect Group - FOTO

In varianta in care in turul II al alegerilor locale pentru functia de primar general al mun. Chisinau ajung urmatorii candidati, dvs cu cine ati vota? Ion Ceban vs Silvia Radu

Ion Ceban - 29,40%

Silvia Radu - 48%





In varianta in care in turul II al alegerilor locale pentru functia de primar general al mun. Chisinau ajung urmatorii candidati, dvs cu cine ati vota? Ion Ceban (PSRM) vs. Andrei Nastase (PPDA+PAS)

Ion Ceban - 41%

Andrei Nastase - 37,10%

In varianta in care in turul II al alegerilor locale pentru functia de primar general al mun. Chisinau ajung urmatorii candidati, dvs cu cine ati vota? Andrei Nastase (PPDA+PAS) vs. Silvia Radu (independent)

Andrei Nastase - 27,40%

Silvia Radu - 53%





In varianta in care in turul II al alegerilor locale pentru functia de primar general al mun. Chisinau ajung urmatorii candidati, dvs cu cine ati vota? Valeriu Munteanu (PL) vs. Silvia Radu (independent)

Valeriu Munteanu - 19,20%

Silvia Radu - 57,20%

Sondajul a fost realizat, de Compania Intellect Group, in perioada 01-10 mai pe un esantion de 1121 de respondeti. Marja de eroare de este 3,2 la suta.