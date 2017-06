Dulci-acrisoare, visinele au inceput sa fie culese, puse in lazi si pregatite pentru export. Cel putin asta se intampla intr-o livada de la Orhei - VIDEO

Petru Maler are 41 de ani si de 10 ani mijlocul lunii iunie il gaseste tot in livada visine. Aproape 70 de tone de visine de pe cei 35 de mii de pomi asteapta sa culeaga. Lazile pline vor ajunge in Rusia si Belarus.

Petru MALER, AGRICULTOR: “2 sorturi, meteor corai si pandea. In doua trei zile o sa strangem un sort, iar dupa o saptamana o sa revenim si o sa strangem celalat sort. Dupa ingheturile si ninsorile din primavara am sperat la mai mult, dar o sa fim multumiti cu cat avem, in orice caz sa nu fie mai putin ca anul trecut.”

A angajat 50 de zilieri pentru a culege visinele. Printre ei si batrani care astfel mai castiga un banut in plus.

“Sunt nevoita. Sanatatea nu ne permite, dar daca nu avem cu ce trai, nu avemc e face trebuie sa iesim din incurcatura.”

“Dap prin munca omul se slaveste, muncind. Pana diseara si inca cat o sa fie visina o sa culegem.”

Si cativa studenti au ales sa-si petreaca zilele de vacanta printre visine, mai ales ca asa isi aduna ceva bani.

“Altii isi petrec vacanta la mare, dar tu aici. Mie aici mii mai interesant, parintii, prietenii sunt alaturi. Si e mai bine sa muncim.”

“Cat de grea e lada? Nu chiar Faci sport asa? - Nu, pentru ca e usoara.”

La visine, e mai usor decat la cirese, spun culegatorii.

“Ei aici sunt mai josuti si nu ne intindem asa tare.”

Lazile pline cu visine sunt apoi incarcate in camion si duse in camere frigorifice.

Petru MALER, AGRICULTOR: “Timp de 4 5 ore Scadem temperatura de la 30 de grade la 0 grade ca sa se pastreze pana la punctul destinat Rusia. Daca nu va fi racita nu va fi calitatea asa de buna.”

Ministerul agriculturii afirma ca anul acesta, roada de visine este ceva mai slaba, cu 10 la suta. Potrivit Biroului National de Statistica in 2016, 530 de tone de visine au luat calea exportului, cu 39 de procente mai mult decat in 2015.