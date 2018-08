Dupa 12 ani traiti in Portugalia, si-a lasat afacerea care mergea pe roate acolo si a revenit in tara regasindu-se intr-o activitate de suflet. O tanara din capitala picteaza desene inedite pe tricouri - VIDEO

Pe Irina Brasoveanu am surprins-o in primele ore ale diminetii pregatindu-se sa plece la serviciu. Chiar si pentru munca la birou a ales sa poarte un tricou pictat de ea.

Acum doi ani, ea a revenit impreuna cu familia din Portugalia, desi acolo avea un salon de frumusete pe litoral si se bucura de multi clienti. Aici insa luat-o de la capat iar portugheza care o vorbea fluent a ajutat-o sa se angajeze la o companie internationala din Chisinau.

Irina BRASOVEANU: “Eu mi-am luat din Portugalia tot ce am putut mi-am luat experienta mi-am luat cetatenia si am venit sa implimentez acasa experienta care o am acolo. Foarte multa lume imi spune ca e greu, eu la moment nu am afacere acasa dar intentionez sa aflu daca e greu sau nu.”

In afara de munca la birou, deja de cateva luni tanara a revenit la pasiunea ei de a picta, pentru ca asta a invatat la Colegiul de Arte. Primul experiment l-a facut pe geaca fiicei sale.

Irina BRASOVEANU: “Eu privisem o emisiune in care o fetita picta pe geci, mi-am adus aminte ca am o geaca a copilului meu, care ar fi bine sa o pictez. Am gasit culorile, am facut primul nostru desen cu care evident ne-am laudat prietenelor noastre care l-au apreciat. Nu am putut sa cumpar geci la toate prietenele asa ca am cumparat tricouri.”

Dupa ce a publicat creatiile pe retelele de socializare, au aparut multi doritori de a avea tricouri personalizate. In timp cei unii vor personaje din poveste pe tricouri, altii opteaza pentru papusi asemenatoare cu ei.

Irina BRASOVEANU: “Acest gen de fetite. De obicei clienti vor sa aiba acelasi culoare a parului, lungime ca si ei. Nu fac dupa poze, dar pot sa pun cateva detalii care-o caracterizeaza. Asta e una din preferale mele. Carcterizeaza foarte bine tineretul din ziua de astazi. Cand te uiti aici apare sentimentul ca vreau sa traiesc, sa cant, sa dansez.”

Mamele prefera sa-si imbrace picii in tricouri pictate cu personaje din desene animate, iar uneori toti membrii familiei vor sa se imbrace la fel.

Irina BRASOVEANU: “Am o prietena si imi spune cand eu sunt imbracata in el lumea se uita la mine. Mi se intampla ca ma intrebe foarte des de unde si eu le spun ca asta eu. Am avut doamne de 40 care si-au dorit o maimutica. Mie imi plac caracaturile. Imi plac desenele stilizate, culorile aprinse.”

De curand Irina a inceput sa picteze si genti.

Irina BRASOVEANU: “Este un clancy care mi l-am facut cadou la ziua mea de nastere si la care tin foare mult. Pe viitor o sa vin si cu o linie de genti.”

Tanara da asigurari ca desenele rezista o perioada indelungata daca tricourile sunt spalate manual. Diminetole si serile Irina si le isi petrece la aceasta masa din bucatarie combinand culorile pe tricourile care urmeaza sa ajunga la clienti.

“Cat va ia sa se usuce? - Jumatate de ora. Eu nu recomand sa le spele imediat. Probabil la o zi, doua. Eu sunt sigura ca o sa-i placa, daca alegerea clientului a fost reusita.”

Acum Irina Brasoveanu incearca sa-si transforme pasiunea intr-o afacere si spune ca este gata de propria poveste de succes.