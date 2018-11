Dupa 4 ani, timp in care a batut la toate usile de la Consiliul Raional din Causeni, un barbat in scaun cu rotile a reusit sa convinga autoritatile sa construiasca o rampa de acces la Directa Asistenta Sociala din oras - VIDEO

Vasile Savca a ramas captiv intr-un scaun cu rotile, acum 4 ani, dupa ce a suferut o fractura la coloana vertebrala in urma unui accident de lucru. Aflat in aceasta situatie, barbatul spune ca primele dificultati le-a intampinat atunci cand a mers la Directa Asistenta Sociala din Causeni sa-si ia indemnizatia de invaliditate. In lipsa unei rampe de acces, acesta nu a putut intra desinestator in cladire.

Cand a vazut asta, a inceput sa scrie demersuri catre Consiliul Raional, prin care a cerut conditii pentru persoanele cu nevoi speciale. Dupa 4 ani de incercari, abia recent, rampa a fost construita.

Vasile SAVCA: “Este putin abrupt, dar este bara de protectie prin parti, e destul de normal. Persoanele care au puteri in maini se trag de perilele din parti.”

Chiar si asa, rampa nu este construita asa cum trebuie.

Vasile SAVCA: “E o problema aici ca pavajul este lunecos. Pe astfel de pavaj este lipit silicon care cand e umed nu e periculos sa te urci sau sa cobori pe rampa.”

O rampa a aparut si in interiorul cladirii. Pana nu demult, persoanelor in scaune cu rotile le era imposibil sa ajunga la etajele superioare ale cladirii, din cauza treptelor.

Vasile SAVGA: “In aceasta institutie vin persoane cu nevoi speciale vin cel mai des care au nevoie de serviciile prestate de aceaasta institutie.”

Trecatorii au salutat faptul ca in sfarsit, persoanele cu nevoi speciale vor putea intra in aceasta institutie, fara probleme."

“Foarte bine ca au facut bare de sustinere si pentru persoanele cu dizabilitati, este excelent. Pot sa vina oricand si sa urce fara ajutorul cuiva. Cred ca este o idee foarte buna.”

“Starea era foarte rea, acum pentru persoanele in carucioare este foarte bine. Atunci nu puteau sa se urce.”

“Intr-adevar au facut un lucru foarte bun. Vin chiar si batranii dupa pensie, acum au de ce sa se tina.”

Si daca in cladirea Directiei de Asistenta Sociala din oras a fost construita o rampa, accesul in cladirea primariei pentru persoanele cu dizabilitati, ramane limitat. La fel stau lucrurile si la intrarile in majoritatea institutiilor de stat.

Vasile SAVGA : “Uitati-va si singuri. Nimeni nu si-a pus intrebarea daca sunt carucioare si cu 3 rotile.”



VICEPRIMAR CAUSENI: “Sper ca la anul viitor aici langa perete va fi construita o rampa direct de la parcare de unde domnii vor veni cu transport sau cu carucior pentru ca acolo accesul e bun.”

Pentru constructia rampei la Directia de Asistenta Sociala din buget au fost alocati in jur de 200 de mii de lei, iar din acesti bani, in cladirea institutiei ar urma sa fie amenajat si un veceu pentru cei cu nevoi speciale. In Republica Moldova sunt aproape 200 de mii de persoane cu dezabilitati.