Dupa accidentul de duminica, Igor Dodon si-a facut astazi aparitia pentru prima data in public, la Congresul Familiei. Acesta nu mai avea zgarietura la nas: "E ciudata situatia" - VIDEO

De dimineata, Igor Dodon s-a prezentat la ceremonie alaturi de sotia sa. Ambii au coborat dintr-un Mercedes de o generatie mai noua decat masina implicata in accident.

“- Cum va simtiti, domnule Presedinte? - Se poate mai bine.”

Cei de la SPPS spun ca noul automobil a fost folosit pana de curand doar de oficialii delegatiilor straine, iar acum vehiculul ii va reveni presedintelui.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “E ciudata situatia. In 27 de ani de independenta, nu au mai fost asemenea intamplari si nici in perioada sovietica. Ma refer la faptul ca presedintele sa se pomeneasca in accidente rutiere. - O sa pledati pentru cea mai severa sanctiune pentru soferul camionului? - Nu o sa insist pentru nimic. Pentru ca are si el o familie, un copil mic.”

Igor Dodon se arata surprins de situatia in care s-a pomenit duminica si spera ca este vorba doar de un incident. Asta, in conditiile in care, anterior, seful interimar al Serviciului Protectie si Paza de Stat excludea ipoteza unei tentative de asasinat.

Desi a fost in vizita la spital la angajatii SPPS care l-au insotit in ziua accidentului, seful statului recunoaste ca nu a purtat niciun fel de discutii cu barbatul de la volanul furgonetei in care s-a izbit Mercedesul sau. Intre timp, mama presedintului ramane internata in spital.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Mama a fost la mine in ospetie si mergeam la Sadova, asa cum merg odata la fiecare doua saptamani.”

Igor Dodon spune ca nici el nu este in cea mai buna forma. Doctorul i-ar fi recomandat sa nu stea mai mult de o ora si jumatate asezat din cauza problemelor la spate.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Mai aveti vanataia pe nas? Vad ca sunteti dat cu fond de ten? - Alte intrebari?”

Accidentul a avut loc duminica pe soseaua Chisinau-Calarasi. Masina in care se afla Igor Dodon cu mama si fiul sau a fost lovita lateral de o camioneta a unei avicole din Floreni. Atunci, barbatul de 40 de ani, de la volanul furgonetei a ajuns la spitalul din Straseni cu comotie cerebrala. El ramane internat. Mama presedintelui s-a ales cu o luxatie la cot.