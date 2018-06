Dupa adoptarea rezolutie privind retragerea trupelor rusesti din Moldova, autoritatile spun ca nu se asteapta la efecte imediate. Filip totusi considera ca aceasta problema va ramane pe agenda Aduanari Generala - VIDEO

PAVEL FILIP, PREMIER: “Noi insistam asupra retragereii complete a grupului operativ, asa numite trupe GOTR pentru ca ele se afla ilegal pe teritoriu republicii Moldova, documentul nu vizeazA contingenul militar, a fortelor de mentinere a pacii de pe Nistru.”

Pavel Filip recunoaste ca odata cu adoptarea acestei rezolutii, lucrurile nu se vor schimba imediat, insa sustine ca aceasta va avea un impact pentru ca subiectul va fi in vizorul intregii lumi.

Pavel FILIP, PREMIER: “Noi suntem realisti aprobarea acestei rezolutii nu inseamna retragea imediata a trupelor ruse, ne asiguram ca acest subiect va ramane pe agenda autoritatilor pana ultimul soldat Rus nu va paris teritoriul RM.”

Organizatia Natiunilor Unite a votat rezolutia privind retragerea trupelor militare ruse din stanga Nistrului, cu 64 de voturi pro, 15 impotriva si 83 de abtineri. Proiectul a fost prezentat la ONU de catre ministrul de externe Tudor Ulianovschi.

Tudor ULIANOVSCHI, MINISTRUL DE EXTERNE: "Prezenta continua a trupelor rusesti si a armamentului pe teritoriul Republicii Moldova fara acordul sau nu e doar incompatibil cu independenta, suveranitatea, integritatea teritoriala si neutralitatea sa permanenta, ci si cu dreptul international si cu prevederile Cartei ONU."

Printre cele 15 tari care au votat impotriva adoptarii rezolutiei privind retragerea trupelor militare ruse din Republica Moldova sunt Federatia Rusa, Armenia, Belarus, Bolivia, Korea de Nord, Venezuela si Zimbabwe. Dupa adoptarea documentului, adjunctul reprezentantului Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a declarat ca acesta va avea un puternic impact negativ asupra procesului de apropiere a celor doua maluri ale Nistrului.

Acesta chiar a solicitat amanarea examinarii pentru sesiunea urmatoare. Totodata viceministrul rus de Externe Grigori Karasin, a declarat pentru Interfax ca nu putea fi inventat ceva mai contraproductiv si provocator. Ministerul de externe de la Bucuresti a salut rezolutia ONU mentionand ca si Romania a contribuit la aceasta. Presedintele Igor Dodon a sris pe facebook ca aceasta rezolutie este un nou gest ostil antirusesc prin care democratii incearca sa-si consolideze pozitiile in preajma alegerilor parlamentare din toamna.

Republica Moldova a cerut in repetate randuri retragerea celor aproximativ 1.000 de militari rusi din regiunea transnitreana, insa in ciuda angajamentelor luate in fata comunitatii internationale, Moscova a mentinut in zona un contingent de soldati si armament.