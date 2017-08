Dupa ancheta initiata de Ministerul Sanatatii in cazul femeii care ar fi fost lasata singura sa-si nasca pruncul mort la maternitatea din Balti, medicii care nu au asistat-o au fost sanctionati. Ce spun cei de la sanatate

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Sanatatii, la data de 13 iulie curent a fost creata o comisie din specialisti care s-a deplasat la Spitalul Clinic Municipal Balti, pentru investigarea cazului.

In comunicat se mai spune ca la data de 20 iulie 2017, in cadrul Ministerului Sanatatii a fost discutat acest caz la care au participat responsabilii de la sanatate, femeia care si-a nascut singura in spital pruncul mort si sotul acesteia.

Acum au fost prezentate ordinile cu privire la sanctiunile si mustrarea medicilor implicati in actul medical acordat pacientei, cat si a medicului de familie de la Falesti, seful perinatologic si vicedirectorul acestuia.



Acum o luna, o femeie dintr-un sat din Falesti ar fi fost lasata timp de trei ore singura sa-si nasca pruncul mort intr-un salon. Ea acuza medicii de la maternitatea din Balti ca nu i-au acordat ajutor, dar si pe medicul de familie din sat, care nu a luat-o in seama atunci cand i s-a facut rau.

