Dupa aproape 60 de ani, doua sectii de chirurgie aseptica de la Spitalul Clinic Municpal Nr 1 au fost renovate. Pacientii spun ca la spital e mai bine decat acasa. Vezi cum arata acum saloanele - VIDEO

Cele doua sectii de Chirurgie Septica si Aseptica sunt de nerecunoscut. A fost schimbat sistemul de incalzire, geamurile, usile, pardoseala, mobilierul si, in sfarsit, este si apa calda. Ceea ce in spitalele din Occident este demult o normalitate, la noi par conditii de lux. Mai in gluma, mai in serios, pacientii spun ca aici se simt mai bine decat acasa.

“Nimerind in aceste conditii si durerile au cedat si frica, ceea care persista inainte de interventie chirurgicala dispare.”

“Noi am venit prima data aici cu trei saptamani in urma, abia mergea reparatia si era dezastru total. Cand am venit peste trei saptamani am vazut o minune, cu baie toaleta. Asa ceva in Moldova noi nu am vazut.”

Cei mai bucurosi insa sunt medicii. Acestia spun ca ultima reparatie capitala a fost facuta cu aproape 60 de ani in urma.

Viorica CIBURCIU, ASISTENTA SUPERIOARA: “Scaune de birou, care se rotesc avem. O tabureta era, fara spateaza. 24 de ore sa muncesti pe asa scaun si spatele si picioarele obosesc.”

In cateva saloane au fost instalate sisteme unice de respiratie artificiala, care ar fi costat foarte scump. Functionarii au gasit si cateva neajunsuri. Potrivit medicilor, in sectiile de Chirurgie Septica si Aseptica anual se trateaza anul peste 2500 de pacienti cu infectii purulente.

Pana acum au fost renovate sase sectii, iar pana la sfarsitul anului ar urma sa fie reparate inca sapte. Pentru aceasta, din bugetul municipal, au fost alocate aproximativ 20 de milioane de lei.