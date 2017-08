Dupa aproape doua zile de cautari, salvatorii au gasit corpul neinsufletit al baietelului de 10 ani, din Anenii Noi

Potrivit salvatorilor, totul s-a intamplat acum doua zile, in apropiere de localitatea Telita din raionul Anenii Noi. Baietelul in varsta de 10 ani, ar fi mers la rau impreuna cu parintii, a intrat in apa si a fost tras de un curent.

Dupa aproape doua zile de cautari, corpul neinsufletit al baietelului a fost gasit si extras de un echipaj de salvatori la 10 km de la locul, unde se presupune ca s-ar fi inecat.

Circumstantele acestui caz urmeaza a fi investigate de oamenii legii.