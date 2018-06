Dupa aproape o saptamana, nici urma de cel de-al treilea sportiv, cautat de autoritati pentru a fi audiat in cazul barbatului de 30 de ani, care a murit dupa ce a fost snopit in bataie in fata unui club de noapte. Detalii de la procurori

A trecut aproape o saptamana de cand Prucuratura a emis un comunicat prin care a anuntat ca Eugeniu Deliu este cautat de autoritati pentru a fi audiat pe marginea acestui caz.

Contactat de Pro TV, procurorul de caz ne-a spus ca sportivul inca nu a fost gasit, insa autoritatile intreprind toate masurile pentru a indentifica locul in care se afla acesta.

Procurorii sustin ca Eugeniu Deliu este un sportiv de performanta, insa nu pot sa ne ofere mai multe detalii despre el.

Tot porocurorii sustin ca Deliu a fost anuntat in cautare, dupa ce, alaturi de cei doi luptatori K1, Aurel Ignat si Mihai Pirgaru, a fost implicat in bataia iscata in fata unui club de noapte din capitala, in urma careia Sergiu Bejeenari, un tanar de 30 de ani a murit, fiind snopit in bataie.

Incaierarea s-a intamplat in noaptea de 18 spre 19 mai.

Atunci, barbatul de 30 de ani a mers la un club de noapte impreuna cu fratele si un prieten de-al sau, care este agajat al INP. Dupa petrecere, s-ar fi iscat o cearta in fata clubului de noapte, iar Sergiu a fost batut crunt si transportat in coma la spital.

Dupa o saptamana, barbatul s-a stins la spital. Initial, politia a deschis pe acest caz un dosar penal pentru huligansim, si nu pentru omor.

Ulterior au fost arestati doi luptatori K1, Mihai Pirgaru si Aurel Ignat, care ar fi fost implicati in bataie. Pe numele celor doi au fost emise mandate de arestare pentru 30 de zile. Acestia risca pana la 15 ani de inchisoare.

