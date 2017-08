Dupa aproape un deceniu de reparatii, biblioteca pentru copii Ion Creanga arata acum ca noua. Institutia are acoperis nou, sala de lectura si calculatoare performante - VIDEO

Najda PROCE, RESURSE UMANE, BIBLIOTECA ,,ION CREANGA”: ’’Suntem practic pana la linia unde a fost biblioteca acum am construit scara, aceasta a fost construita pe teritoriul ograzii nostre.’’

Una dintre cele mai mari sali este cea de lectura, unde cititorii isi pot savura in liniste cartile.

"O carte foarte interesanta pentru fete, descoperim, ce fel de eleva sunt”.

"-Cum ar trebui sa fie bibliotecile sa atraga cititorii? -Sa fie luminoasa, atmosfera placuta, dar si sa aiba carti din diferite domenii.”

Cartile in limbi straine se gasesc acum intr-o sala aparte.

Svetlana CROITORU, SEFUL SECTIEI CARTE STRAINA: "Avem si in albaneza si in croata, chiar si in limba tiganeasca, vin oamenii si se uita, nu am gasit pe cineva care sa l-e citeasca."

’’Imi place mai mult engleza decat romana, dar stiu ca asta e limba nostra, e limba mamei.’’

’’Eu iubesc Spania.”

’’Invat germana, vreau sa ma duc in Germania.”

A aparut si inca o sala de calculatoare, unde elevii pot sa-si faca temele si sa gaseasca lecturi online.

"Noi astazi am învăţat jocurile noastre, foarte interesant, am introdus cod, pentru ca personajul să se mişte aşa cum ne place.’’

Desi petrec ore in sir in fata calculatorului, picii spun ca le plac si cartile.

’’Cartile pentru ca sunt mai interesante si raman.”

La inaugurare a venit Monica Babuc impreuna cu un alt democrat, Marian Lupu.

"Eu mă uit că chipul meu a fost imortalizat pe perete, lupul adica."

"Ne-a spus sa nu citim seara, ca putem pierde vederea.”

Lucrarile de renovare au inceput inca in 2008. A fost schimbat si acoperisul, si modernizat sistemul de incalzire.

Claudia BALABAN, DIRECTOR BIBLIOTECA ,,ION CREAGA”: ’’9 ani de zile colaboratorii bibliotecii care puneau la dispozitie mai multe servicii au lucrat intr-un singur birou. Dintr-un spatiu care se incalzea cu 22 de sobe sa creze o biblioteca moderna nu e usor."

Potrivit administratiei, biblioteca Ion Creaga este vizitata anual de peste 442 de mii de cititori.