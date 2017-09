Dupa avocatii lui Chirtoaca, deputatii liberalii ataca la CC decizia de suspendare din functie a lui Dorin Chirtoaca: " Este un know-how al RM. Nu veti gasi nicaieri ca un ales local sa fie suspendat de o autoritate publica"

Valeriu Munteanu, PL: "Toate tunurile puse pe primarul Chirtoaca scoate la iveala inadvertente in lege, creeaza probleme mari in exercitarea mandatului de ales local, care devin vulnerabili in fata aparatului statului.





Acest element de suspendare este un know how al RM. Nu vom gasi nicaieri ca un ales local sa poata sa fie suspendat de o autoritate publica, exista suficiente repere constitutionale, care demonstreaza caracterul neconstitutional al acestui articol. Daca primarul a fost ales de comunitate locala, aceasta trebuie sa aiba instrumente de a-l revoca, si nu printr-o decizie a unei autoritati publice.





Faptul ca din iulie, sesizarea avocatilor nu a ajuns pe masa judecatorilor ne face sa depunem si noi, pentru a ne asigura ca pe masa judecatorilor exista o asemenea sesizare."