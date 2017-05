Firma unui sef de directie de la CNA ar aproviziona cu produse alimentare mai multe gradinite din Chisinau - Investigatie ZdG - VIDEO

Potrivit Ziarului de Garda, firma ar fi fost gestionata initial de sora si sotia lui Igor Carlasuc, seful Directiei Generale Asigurare Operativa al CNA, cea care s-a ocupat de interceptarile telefonice in dosarul alimentelor alterate din gradinite.

Firma ar fi obtinut primele sale licitatii publice abia in 2017, desi a fost fondat acum 13 ani. Cea mai importanta a fost castigata la mijlocul lunii aprilie cand s-a angajat sa aprovizioneze cu produse alimentare gradinitele din sectorul Botanica al capitalei.

In total, de la inceputul anului, ar fi semnat contracte in valoare de 1,2 milioane de lei. In prezent compania este gestionata de un angajatat al BNM despre care Ziarul de Garda scrie ca ar fi finul lui Carlasuc, insa sora acestuia figureaza in continuare in acte drept fondatoare a companiei. Solicitat Protv, Igor Carlasuc a declarat ca aceasta firma acum nu-i mai apartine.

Ca firma este controlata in continuare de familia functionarului o demonstreaza si faptul ca sediul acesteia, oficial s-ar afla pe o adresa din cartierul Malina Mica unde recent a fost construit un bloc cu 4 etaje. Terenul ar apartine familiei lui Carlasuc, scriu reporterii de la Ziarul de Garda.

Victor MOŞNEAG, REPORTER ZIARUL DE GARDĂ: “Despre numarul lui de telefon care figura in mai multe anunturi.”

L-am intrebat pe Igor Carlasiuc ce crede despre faptul ca astazi a fost suspendat din functie si a fost initiata o ancheta de serviciu.

Igor CARLAŞUC, ŞEF DIRECȚIE GENERALĂ ASIGURARE OPERATIVĂ: “Fiecare trebuie sa-si faca treaba. Ancheta va arata cine are dreptate si cine nu.”

La sfarsitul anului trecut, 23 de persoane au fost retinute in dosarul alimentelor alterate, functionari de la directiile educatie si reprezentanti ai catorva firme. Toate insa au fost eliberate din izolatorul CNA si sunt cercetate fie in arest la domiciliu sau sub control judiciar.