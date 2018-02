Dupa ce a cam schiopatat cand si-a citit discursul in Parlament, Constantin Tutu a fost trimis de cativa deputati sa puna mana pe carte si sa invete limba romana. Cum a continuat lupta lingvistica din Parlament - VIDEO

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: “Spuneti-ne, va rog, domnule autor, dvs ce limba vorbiti?”

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Nu are nicio relevanta cu proiectul dat. Este scris expres in limba de stat. Ce limba avem?”

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: “Limba romana.”

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Asa este scris in Constitutie?”

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: “Domnule, Tutu, ce inseamna aparenta etnica?”

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Dvs stiti foarte bine ce inseamna asta. “

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: “Iata ce inseamna a nu cunoaste limba romana si eu va sugerez colegial faceti niste exercitii de lectura inainte de a veni la tribuna centrala. Ca dvs ati schimonosit multe cuvinte.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “In Parlament incercam sa nu dam lectii unul altuia si fiecare are pregatire. Dvs ca o colega foarte buna ar fi trebuit sa incurajati persoanele ca Tutu sa invete inclusiv limba, fiindca asta inseamna colegialitate, omenie.”

Tutu a prezentat astazi o initiativa legislativa a democratilor care prevede excluderea grupei sangvine din actele de identitate si cresterea termenului de valabilitate a pasapoartelor de la 7 la 10 ani pentru cei care au implinit varsta de 16 ani.

Documentul a fost votat in prima lectura. Saptamana trecuta, democratul a fost observat in plen, avand la telefon o husa cu stema de stat a Rusiei. Nu am reusit sa discutam cu el pentru a-l intreba de ce se expune cu acest simbol, in conditiile in care partidul din care face parte pledeaza pentru integrare europeana.

Constantin Tutu are 31 de ani si este luptator profesionist de kickboxing, ajungand sa cucereasca titlul de Campion Mondial. Faptul ca obisnuieste sa schimonoseasca limba romana este deja cunoscut, iar el recunoaste asta si spune ca asta vine de la faptul ca mama sa este vorbitoare de limba rusa.

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Poate azi e momentul oportun sa vorbesc si despre trecutul nostru, ce este legat de obed si de trenirovca. Probabil ca toti stim ca in Republica Moldova toti oamenii, practic, vorbesc cu rusisme. Nu e ceva iesit din comun. Primul antrenor a fost rus, si mama acasa vorbeste cu rusisme. Dar nu asta e ideea, pentru ca lucrul asta ma face sa zambesc, colegii mei fac deja bancuri pe tema data.”

Tutu a ajuns in parlament in anul 2014, fiind membru al Partidului Democrat.