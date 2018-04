Dupa ce a fost in inscris in lupta pentru functia de primar general al capitalei, astazi socialistul Ion Ceban si-a facut campanie printre masini. A mers pe strazile din capitala, si a impartit ziare soferilor: "Le-am spus oamenilor drum bun" - FOTO

Mesajul postat de Ion Ceban:





Candidatii isi pot face campanie electorala dupa ce sunt inregitrati in cursa. Termenul limita de depunere al dosarelor este 19 aprilie. Alegerile in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia.

Pana acum sase partide si-au desemnat candidatii la sefia capitalei. PPDA va merge in cursa electorala cu Andrei Nastase, PL cu Valeriu Munteanu, Partidul Sor cu Reghina Apostolova, partidul Democratia Acasa cu Vasile Costiuc, formatiunea Casa Noastra Moldova cu Alexandr Rosco, iar PUN cu Constantin Codreanu.

Vor lupta pentru primaria capitalei si doi candidati independenti - Sergiu Tofilat si Silvia Radu. Alegerile noi in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.