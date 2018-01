Dupa ce a fost vopsit in culorile tricolorului, tancul de la Cornesti a fost „adus in ordine” de socialisti - ZdG.md

La inceputul acestui an, peste tancul de la Cornesti (raionul Ungheni) au fost aruncate cateva kilograme de vopsea rosie, galbena si albastra - culorile tricolorului. Mai multi reprezentanti ai Partidului Socialistilor (PSRM) din Ungheni au revopsit in scurt timp tancul si postamentul in culoarea verde, informeaza ziarul Expresul.