Dupa ce a promis ca la Orhei va fi ca in Monaco, acum spune ca la Chisinau va fi ca la Paris - VIDEO

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: "In cazul in care candidatii partidului Sor castiga pe circumscriptiile din capitala si suburbii, promit ca in 18 luni, in Chisinau va aparea cel mai mare parc de distractii - Chisinau-MoldovaLand. Acolo totul va fi gratis."

Bani pentru acest proiect vor fi luati din bugetul capitalei, sustine Sor.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Spre deosebire de ceilalti, noi raspundem de ceea ce spunem. Stiu cum sa maresc bugetul Chisinaului de 10 ori, iar aceasta hotarare va fi suficienta pentru a construi cel mai mare parc de distractii din tara.”

Sor a prezentat si un video prin care a vrut sa demonstreze cum va arata parcul de distractii. Iar pe candidatii de pe circumscriptiile din Chisinau, din partea partidului pe care il conduce si care stateau in spatele sau, i-a indemnat sa priveasca impreuna.

Mai mult, primarul degrevat de Orhei spune ca la Chisinau va fi... ca la Paris. Iar pentru a fi mai convingator, acesta le-a prezentat, din nou, colegilor un video.

Sor isi mai propune ca suburbiile sa fie separate de capitala, iar impozitele chisinauienilor sa ramana in oras.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Vom insista ca impozitele care se strang in Chisinau, sa ramana in Chisinau, iar capitala sa opreasca donatiile pentru intreaga tara.”

“-Anterior, Dorin Chirtoaca a venit cu aceasta iniativa.”

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Dorin Chirtoaca bla, bla, dar eu ce am promis, am facut”.

Sor sustine ca daca va ajunge deputat, va veni cu initiativa ca parlamentarii alesi in circumscriptiile uninominale sa aiba mai multe atributii, ca sa poata gestiona situatia in circumscriptiile in care au fost alesi. Declaratiile au fost facute la o conferinta de presa.

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. El se declara nevinovat. Primarul de Orhei se va afla in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul.