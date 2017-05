Dupa ce a revenit pe scena si a lansat carti de poezii, actorul Gheorghe Grau, a ajuns din nou in strada. A fost surprins cersind la fel ca acum 6 ani: in haine murdare, mahmur si cu mai multe rani - VIDEO

De pe culmi, la pamant, pentru ca mai apoi sa se puna pe picioare si sa cada din nou. Gheorghe Grau a ajuns in aceeasi stare in care a fost surprins de PRO TV in anul 2011. Cu o rana la cap si mahmur l-am intalnit astazi in fata unui centru comercial.

“-Cade pe drum. - De ce cade? - Pentru ca isi pierde cunostinta. Pentru ca mananca o anafora si bea cat incape.“

Noptile si le petrece intr-o camera inchiriata, alaturi de acesti barbati, iar zilele – pe o banca din centrul Chisinaului.

“Face pe el pe strada, va dati seama sta in mijlocul orasului si face treaba mica in centrul capitalei. “

Gheorghe GRAU: “-Si aveti vointa? - Sigur ca da. - Ce va mai lipseste? - Sprijin.”

De la copii nu vrea sa ceara ajutor.

“Categoric nu accept ajutor de la copiii mei, eu trebuie sa ii ajut. Asta e datoria mea.”

Sa munceasca tot nu vrea.

“De mancare mereu avem. Doar ca mancam numai uscatura.“

Suparat pe viata, Gheorghe Grau spune ca si-ar fi dorit mai mult ajutor din partea primarului. Ultima data, ar fi primit bani de la un post de televiziune rus.

Gheorghe GRAU: “- Canal Rusia. - Ce ati facut cu banii? - I-am baut pe toti.”

Exact in aceeasi stare Gheorghe Grau ajunsese si acum 6 ani, cand a fost surprins de echipa PRO TV, pe una din strazile capitalei.

30 SEPTEMBRIE 2011

Dupa reportajul realizat de PRO TV, mai multa lume i-a sarit in ajutor. A suportat o interventie chirurgicala, s-a ales cu o dantura noua, deoarece aproape ca nu avea cu ce sa manance.

17 OCTORMBRIE 2011

A urmat un tratament la un centru de dezintoxicare, dupa care s-a mutat in casa unei verisoare. A ajuns chiar si in atentia presei ruse. Fusese invitat la o emisiune din Rusia unde a vorbit despre relatia cu fiica sa Leanca Grau, care este actrita celebra la Moscova.

21 martie 2012

Gheorghe GRAU: "Ultima data ne-am vazut in anii '90 acasa la socrii mei. Pe vremea aceea nu mi-am permis sa-i spun ca sunt tatal ei. Nu am vrut sa o traumez psihologic".

O perioada parea ca lucrurile sa se fi aranjat pe fagasul cel bun. Arata vizibil intenerit, cu multe planuri si sperante. In urma doi ani a lansat chiar si o carte cu poezii.

8 DECEMBRIE 2013

Gheorghe GRAU: "Mare e Dumnezeu. M-a ajutat sprijinul persoanelor care tin la mine. Ei mi-au dat putere si curaj."

Se filmase si intr-un scurtmetraj, realizat de un absolvent al Academiei de arte.

20 IUNIE 2012

Gheorghe Grau are 55 de ani si are in spate o cariera de actor. A jucat rolurile principale in peste 20 de filme din perioada sovietica.

Gheorghe GRAU: “Cerul in care ingerii canta, fac parte din sufletul meu si al tau.”