Dupa ce a rezolvat problema evacuarii gunoiului din Chisinau, Pavel Filip se muta la Balti. Premierul a cerut ca in 3 zile municipiul sa fie curatat de mormanele de deseuri, care ar fi aparut acolo - VIDEO

Dupa ce a rezolvat problema gunoiul din Chisinau, Pavel Filip s-a apucat si de Balti, care in ultimele zile s-ar fi impotmolit in gunoaie. Premierul a organizat o sedinta speciala dupa care spre Nord au fost trimise autospeciale si carabinieri care sa evacueze deseurile. In 3 zile Municipiul trebuie sa fie luna.