Dupa ce a suspendat ultima scumpire a carburantilor la sugestia premierului, ANRE recurge la alta. Pretul pentru benzina si motorina creste din nou. Ce spun soferii - VIDEO

De maine statiile PECO vor afisa noile preturi la carburanti. Un litru de benzina va costa 19 lei si 49 de bani, cu 34 de bani mai mult decat astazi. Iar pentru un litru de motorina conducatorii auto vor plati cu 32 de bani mai mult, adica 17 lei si 41 de bani. Totusi, aceasta scumpire este mai mica decat ultima.

Soferii, care au protestat in Piata Marii Adunari Natioanle si au cerut micsorarea preturilor, cred ca au manifestat in zadar. Unii sunt decisi sa continue protestele.

Vadim Todurov este soferul care dupa ce lipit abtibilduri in semn de nemultumire pe masina de serviciu, proprietarul automobilului a fost amendat. Dupa cele intamplate, Vadim a mai lipit mai multe abtibilduri similare pe masina proprie. El spune ca a fost la toate protestele organizate de soferi, iar rezultatul nu il multumeste.

Vadim TUDOROV, SOFER: “Suparat, sunt devina partidele politice care au incercat sa ne amistice sa ne imparte in partide, si nu s-au primit prosteste asa cum trebuiau. Oricum s-a majorat si nu cred ca peste doua saptamani o sa cada inapoi”

Si daca dupa scumpirea de acum doua saptamani, prim-ministrul Pavel Filip s-a implicat si a cerut ANRE-ului sa dea explicatii sugerandu-i sa anuleze scumpirea, lucru care s-a si intamplat, de aceasta data a intervenit Ministerul Economiei. Institutia a anuntat ca va cere in judecata sa fie anulat ordinul de majorare a pretutilor la carburanti. Expertul in energetica Sergiu Tofilat sustine insa ca interventia institutiilor de stat in aceasta situatie nu are decat un aspect populist.

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: “Daca noi constam ca ANRE majoreaza preturile pe 1 iunie, tu anulezi acesta decezie peste 2 saptamani iarasi vor fi schimbate preturile atunci care e sensu sa dai in judecata ANRE-ul cand problema e in parlament, asa parlamentul a decis acestea i-a preturile . Este un populism si o prostie ceea ce face si priministrul si ministerul economiei."

Expertul sustine ca procedura de calcularea a preturilor la carburanti, stabilita de parlament, este lipsita de transparenta.

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: “Asa e legislatia, cum putem verifica daca nu stim care e situatia si nu suntem abonati la bursa.”

La cererea lui Pavel Filip, ANRE a postat astazi si un comunicat in care explica felul cum se formeaza preturile-plafon la benzina si motorina. Astfel din cei 19 lei si 49 de bani 9, 23 bani e pretul conform cotatiilor, 3,76 bani - cota accizului iar 3,25 de bani reprezinta marja comerciala.

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: “Eu nu as crede din informatii anterior prezentate de ei.”

Si reprezenatii Partidul Socialistilor au anuntat astazi ca vor veni cu o iniţiativa in parlament prin care vor propune sa fie reduse in jumatate impozitele şi accizele pentru benzină şi motorină.