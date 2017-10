Dupa ce au fost amenintati in timp ce filmau in preajma cladirii GBC, reporterii ZdG impreuna cu alte ONG-uri au facut un apel catre MAI sa fie luate masuri: “vor organiza un flashmob in fata cladirii“ - VIDEO

“- Va rog, filmati in partea ceea. - De ce? - Deatata. - Asta nu e un argument. - tr pentru tr – Cum sa va explic? Ca sa nu aveti probleme. Daca vor fi publicate anumite fotografii, veti fi deranjate o data in plus. - Dumneavoastra acum ne-ati amenintat sau ne-ati preintampinat? - Eu, pur si simplu, ma interesez. “

Marina CIOBANU, REPORTER ZIARUL DE GARDA: “Ulterior, s-a apropiat de noi o persoana in haine civile, care a refuzat sa se prezinte. A spus ca daca nu stopam filmarea vom avea probleme de ordin juridic.”

Din imagini se vede cum trei agenti de paza de la GBC se apropie, pe rand, de jurnalistele de la Ziarul de Garda si le cer sa nu filmeze in apropierea cladirii.

Marina CIOBANU, REPORTER ZIARUL DE GARDA: “Centrul pentru Jurnalism independent, dar si alte ONG-uri de media au semnat o declaratie publica prin care au cerut Ministerului Afacerilor de Interne sa investigheze cazul.“

Luni, cei de la Ziarul de Garda vor organiza un flashmob in fata cladirii GBC, daca nu vor primi niciun raspuns. Intre timp, Inspectoratul General de Politie s-a autosesizat. Responsabilii ne-au spus ca incidentul este investigat, iar persoanele care se vor face vinovate, vor fi trase la raspundere. Cazul a fost discutat azi si la sedinta Parlamentului.

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Daca s-a autosesizat Avocatul Poporului si daca aveti de gand sa va autosesizati la acest subiect?“

Adrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Pentru stenograma, va rog, sa descifrati ce este GBC.”

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Eu cred ca dumneavoastra sunteti in fiecare zi sunteti acolo si cunoasteti ce este GBC."

Adrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Tocmai de asta pentru ca nu stiu si s-ar putea sa fie in alta tara."

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Global Business Centru, strada Cantemir.“

Adrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Stiti si numarul?“

Mihail COTOROBAI, AVOCATUL POPORULUI: “Cu parere de rau, cazul nu il cunosc. Prin urmare, nu a fost niciun fel de autosesizare. Informatia este fixata si cred ca o sa reactionam.“

In sustinerea reporterilor implicati in incident, tinerii de la Partidul Demnitate si Adevar au participat la un flashmob. Si-au facut poze si au filamt cladirea.

“Nu mai poti filma nimic in republica Moldova. Ei incearca sa privatizeze spatiul public. Ori legea spune clar ca in spatiul public nu doar jurnalistii au voie sa filmeze, dar si fiecare cetatean. In semn de protes azi vom face fotografii si video.“

“Priviti camerele instalate aici,care sunt directionate spre noi de parca am fi cei mai mari hoti. Consideram ca este inacceptabil ca presa sa fie intimidata. Presa are dreptul sa filmeze si sa documenteze si sa transmita cetatenilor informatia veridica despre ceea ce se intampla in Republica Moldova.”