Dupa ce au fost curatate, strazile din capitala arata de parca ar avea garduri. Zapada a fost asezata pe margini, formand mormane adevarate - VIDEO

De cand gerul naprasnic a dat buzna peste capitala, drumarii spun ca lucreaza la foc continuu.

Ambianta arunca zapada in masinarie

"Da cum crezi sa ridici vreo 50 de saci de astia e usor?"

Pentru a face drumul mai usor pietonilor, muncitorii presara material antiderapant.

"Cu sare noi trebuie sa ne dam mai des jos sa vedem daca nu s-o terminat, daca nu s-o batut. Cateodata se mai bate si trebuie sa curatam."

La 5 zile de cand au dat ninsorile, uitalajele de deszapezire nu au reusit sa treaca peste tot. Unele locuri de parcare sunt si astazi neatinse. Asa ca, soferii isi lasa masinile in plina strada. Sfideaza mormanele de zapada doar conducatorii masinilor de teren.

"Ap si nu curata drumurile? - Si cum ati parcat? - Narmalina am parcat."

Altii care s-au temut sa porneasca la drum cu masina, si-au lasat automobilele de izbeliste. Problemele mari sunt pe strazile secundare, dar si in curtile blocurilor, unde trecatorii risca sa lunece si sa cada.

"Dupa cum se vede. SA va spun sincer, deama sunt uda la picioare."

"Eu, la vârsta mea, sunt impusă să merg. Cum se zice „vrei nu vrei, dar trebui să mergi, chiar de ţi-e frică.” "

"Mergi, te chinui. Eu iată am 85 de ani. Dar să fac de o pâine este nevoie."

Si totusi, locatarii nu se incumeta sa puna mana pe lopeti.



„Aici doar oamenii sunt plătiţi (n.red. să cureţe).”

„Sunt barbati, noi femeile cu 3 copii suntem cu munca de zi cu zi.”

Pe langa oamenii strazii, vulnerabili in fata frigului sunt si vanzatorii ambulanti, care isi fac loc printre muntii de zapada.

“Noi suntem obisnuiti cu frigul, taman ami bine ne simtit, facem profilactica cu plante medicinale si mai bine ne trece.”

“Daca ii tragi o suta de grame de samagon, probleme nu-s.”

Noaptea trecuta in Chisinau s-au inregistrat – 11 grade Celsius. Cel mai frig a fost la Cahul si Ceadar-lunga, unde mercurul a coborat pana la 15 grade cu minus.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "Este ora 14, iar in capitala se înregistrează – 5 grade. Astăzi este mai cald decat ieri, având in vedere faptul ca, potrivit meteorologilor, valorile de ieri erau sub norma perioadei cu pana la 9 grade. De astăzi se mai încălzeşte, pentru ca maine maximele sa depăşească aproape de zero. Cu toate acestea, vine un nou val de ninsoare. Patricia Podoleanu, PRO TV."