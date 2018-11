Dupa ce democratii au organizat un miting de proportii, socialistii le calca pe urme. Acestia pun la cale pentru o manifestatie in centrul capitalei - VIDEO

Pregatirile pentru mitingul de duminica sunt in toi in Piata Marii Adunari Nationale. Potrivit unui comunicat al PSRM, manifestatia va incepe cu un mars la ora 11:00. Oamenii vor porni din zona circului, in doua coloane.

Vadim BRANZANIUC, SEFUL SERVICIULUI DE PRESA AL PRIMARIEI CHISINAU: “Organizatorul a depus doua declaratii in prealabil. Ulterior organizatorul a depus o alta declaratie conform careea vor participa 50 de mii de persoane.”

Responsabilii de la primarie spun ca circulatia transportului public nu va fi sistata in timpul marsului. Insa incepand cu ora 12.00, circulatia pe bulevardul Stefan cel Mare, in perimetrul strazilor Puskin - Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni, va fi sistata.

La fel s-a intamplat si la mitingul democratilor care a parut unul electoral. Atunci oamenii au venit in mod organizat din diferite raioane.