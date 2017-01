Dupa ce in gradinitele din capitala a ajuns peste alterat, responsabilii de la ANSA vor intensifica controalele la pestele de import - VIDEO

Ion TOMA, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ANSA: "Agentul economic care este furnizor de alimente este responsabil de acea procesare specializata pentru acest peste. Masurile care vor fi aplicate pe parcurs evident ca vor fi stricte.”

Potrivit celor de la ANSA, pestele alterat care ar fi ajuns in gradinitele din capitala, ar fi fost pastrat in conditii anti-sanitare. Astfel ca ar trebui sa fie intensificate controalele din partea celor de la Centrul de Sanatate Publica. Totodata cei de la ANSA spun ca daca pana acum se verifica doar fiecare a treia incarcatura de peste, acum va fi supus testarii fiecare lot, care intra in tara.

Ion TOMA, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ANSA: "Tot pestele este recomandabil sa fie prelucrat culinar cu respectarea regulilor elementare de igiena si obligatoriu sa fie supus eviscerarii.”

Reprezentantii agentiei au efectuat pe parcursul anului 2016, 280 de investigatii. In mai multe de jumatate din cazuri pestele era afectat de larve sau paraziti, care insa nu ar fi periculosi pentru oameni. O parte din marfa a fost aruncata iar in alte cazuri pestele a fost curatat si ulterior comercializat.

Gheorghe GABERI, DIRECTOR GENERAL ANSA: “O buna parte din lacuri care sunt declarate ca sunt destinate pentru cresterea pestelui nu sunt monitorizate precum prevede legislatia veterinara. //Noi avem probleme ca se incalca si regulile de crestere a lui si nu intodeauna sunt monitorizate calitatea apei.”

Anual in Moldova sunt importate 20 mii tone de peste din diverse tari.