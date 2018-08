Dupa ce politistii au evacuat protestatarii, la monumentul Stefan cel Mare si-au facut aparitia oficialii. Desi se declara adversari politici premierul, presedintele tarii si cel al legislativului au depus flori impreuna - VIDEO

Paziti de cordoane de politisti si bodyguarzi cu valize si umbrele, seful statului Igor Dodon, premierul Pavel Filip si presedintele legislativului Andrian Candu au depus flori la monumentul lui Stefan cel Mare in timp ce simpatizantii PPDA, PAS si PLDM protestau.

Protestatarii doar se auzeau. Puteau fi vazuti cu greu din spatele cordoanelor de politisti.

Dupa ce au depus flori oficialii au plecat in graba.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Din 2009 incoace am organizat si eu in fiecare an proteste, dar niciodata nu mi-am permis de Ziua Independentei sa blochez depunerea de flori de catre corpul diplomatic la monumentul lui Stefan cel Mare. Consider ca tine de opinia celor care au organizat aceste proteste. O zi buna".

Democratul Marian Lupu nu s-a aratat deranjat de protestele din centrul capitalei.

Marian LUPU, DEPUTAT PD: "Putem observa si in alte tari lucruri similare. Suntem intr-o randuire democratica ceea ce insemna ca oamenii au dreptul sa-si expuna pozitia."

Ministrul de Interne s-a declarat multumit de interventia politiei.

Oficialii au ajuns la monumentul lui Stefan cel Mare dupa ce au depus flori la complexul Memorial, desi pana acum se intampla invers. Acolo premierul Pavel Filip si presedintele Parlamentului Andrian Candu l-au asteptat pe presedintele Igor Dodon pentru a merge impreuna sa depuna flori.

Si la Complexul Eternitate oficialii au refuzat sa ofere comentarii.

Ministrii si deputatii in schimb au fost mai vorbareti.

Dupa depuneri de flori nu a urmat niciun concert in Piata Marii Adunari Nationale, asa cum se intampla pana acum. Concertul festiv dedicat Zilei Independentei s-a desfasurat la Palatul National, iar accesul s-a facut pe baza de invitatii.