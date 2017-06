Dupa ce si-a lansat videoclipul filmat in Thailanda, Adrian Ursu a si fost acuzat ca s-a inspirat de la Ionel Istrati. Cum comenteaza acuzatiile de plagiat, dar si cat a costat videoclipul exotic - VIDEO

Aroma de cafea de la Adrian Ursu. Interpretul si-a lansat astazi videoclipul la noua piesa “Boabe de cafea”. Filmat in Thailanda, productia are mai multe scene fierbinti, in care apare sotia interpretului, modelul Irina Negara. Clipul a adunat nu doar laude pe internet, dar si critici. Unii sustin ca ar fi fost plagiat.