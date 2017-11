Dupa ce Silvia Radu i-a amenintat ca-i da afara, sefii de directie de la primarie s-au pus pe treaba. Unii s-au pregatit ca la carte cu o prezentare in Power Point, insa Silvia Radu i-a luat la rost - VIDEO

Dupa ce primarul interimar Silvia Radu i-a amenintat ca-i da afara, sefii de directie de la primarie s-au pus pe treaba. Primul care si-a expus solutiile pentru capitala, a fost seful interimar al Directiei Transport, Oleg Poiata. Desi s-a pregatit ca la carte, cu o prezentare in Power Point, in care s-a laudat cu strazile reparate, Silvia Radu l-a luat la rost ca in acest an au fost reabilitati doar trei km de drum.