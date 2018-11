Magazinele din capitala sunt deja pline cu decoratiuni de Craciun. Vanzatorii au scos pe rafturi ghirlande si globuri multicolore desi mai sunt doua luni pana la sarbatori - VIDEO

Acest magazin arata de parca azi ar fi Craciunul. Pe pereti sclipesc ghirlande de toate culorile, iar pe rafturi jucarii si mos Craciuni de toate marimile.

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Se pare ca in acest an in voga sunt globuletele de culoare inchisa. Iar comercianti au avut grija sa propuna o gama larga. De exemplu puteti opta pentru aceasta cutie cu globulete de culoare maro la pret de 50 de lei sau pentru o cutie cu globulete negre si argintii care costa 166 de lei.”

Ursi polari, reni, spiridusi sau oameni de zapada asteapta sa ajunga in casele cumparatorilor. Ca sa iesi cu un Mos Craciun din magazin trebuie sa lasi acolo de la o suta pana la 1700 de lei, in functie de inaltimea acestuia.

Comerciantii care, de fapt, nu vor sa piarda cumva vreun cumparator, spun ca au amenajat decoratiunile mai devreme pentru ca mai aproape de sarbatori aglomeratia e mare.

Aceasta femeie spune ca a intrat doar ca sa admire jucariile, dar nu a rezistat si si-a umplut o punga.

Cei mai multi, insa, nu se grabesc. Se gandesc ca poate mai tarziu mai scad preturile. Cine stie?

Comerciantii spun ca saptamana viitoare isi vor completa stocurile cu brazi artificiali de toate felurile si cadouri speciale pentru sarbatorile de iarna.