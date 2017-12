Dupa ce timp de mai multi ani copiii din satul Mitoc nu au avut o gradinita, acum au una parca rupta din poveste. Institutia a fost reparata si dotata cu mobilier - VIDEO

Gradinita din Mitoc, arata acum ca una europeana. Doi ani a fost inchisa pentru reparatie timp in care s-a transformat vazand cu ochii. A fost reparat acoperisul iar cladirea a fost izolata termic.

Au fost instalate geamuri si usi si fiecare coltisor a fost mobilat. Cele 72 de paturi etajate, au transformat dormitorul copiilor in unul din locuri preferate ale acestora.

Pentru prima data gradinita va avea si bucatarie. Pentru aceasta a fost construita o anexa care deja a inceput sa fi dotata cu utilajele necesare. Ani la rand bucatele au fost preparate in cantina liceului.

In semn de multumire pentru felul in care arata gradinita, copii le-au pregatit oaspetilor un spectacol. Ambsadorul Romaniei la Chisinau a fost invitat la o hora si nu a stat mult pe ganduri. Lucrarile de reparatie capitala in gradinita din Mitoc au costat in jur de 2 miloane de lei.

Cu acestia bani au fost finatate mai multe lucrari. Primarul din Mitoc spune ca fara banii de peste Prut nu ar fi putut renova gradinita. Guvernul Romaniei a alocat pana acum 26 de milioane de euro, din care au fost renovate 933 de gradinite din tara.