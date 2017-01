Dupa ce un pescar a murit sub gheata lacului de la Ghidighici, astazi salvatorii au simulat o interventie pe apa inghetata - VIDEO

Gheata subtire de pe lacuri se poate prabusi in orice moment. Acest lucru l-au demonstrat salvatorii statiei de pe lacul din parcul Valea Moritlo, care au simulat o situatie in care un pescar a cazut sub gheata. In cateva minute pescarul a fost adus la mal datorita salvatorilor.





Imediat medicul ia acordat primul ajutor medical.

Ion ROMAN, MEDIC, SERVICIU DE SALVARE PE APA: “Accidentatul trebuie de plasat intr-o incapere calda, de scos hainele umede, de facut frectiunea corpului.”

Ion ROMAN, MEDIC, SERVICIU DE SALVARE PE APA: “Apasari deaspura cosului pieptului de 20-30 de ori.”

Potrivit medicilor, daca masurile de reanimare sunt facute in primele 2-3 minute din momentul scufundarii, persoana isi revine mai rapid.

Andrei NASTASE, SCAFANDRIER, STATIA CENTRALA DE SALVARE: “Din fericere este doar un exercitiu. Daca ies gheata sau pescuiesc sa iasa in bazile unde sun statie de salavare”.



Daca gheata este mai subtire de 7 cm, aflarea pe ea este interzisa. Pescarii sunt indemnati sa evite pescuitul la copca caci pot ajunge sun gheata.

Stanislav CERGHEI, SEFUL STATIE DE SALAVARE CENTRU: “Daca va-ti pomenit sub gheata nu trebuie sa fie calm”.

In cazul in care gheata s-a prabusit, iar in apropiere nu este nimeni sa va acorde ajutor trebuie sa va pastrati calmul, sa va plasati cu spatele spre partea opusa a ghetii. Apoi va intoarceti pe burta si va deplasati mai spre mal.

Potrivit Serviciului Situatii Exceptionale in 2016, 44 de persoane au fost accidentate sub gheata, reusind sa supravietuiasca.De la inceputul anului 2017, salvatorii au reusit sa salveze 4 oameni care s-au prabusit sub gheata. Acum o saptamana un pescar a murit inecat in timp ce pescuia la copca pe lacul Ghidighici.