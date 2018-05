Dupa ce Vlad Plahotniuc a spus ca vrea sa reintroduca uniformele scolare, cei de la Ministerul Educatiei s-au apucat de lucru: au emis un chestionar in acest sens. Ce spun expertii - VIDEO

De doi ani elevii liceului Gheorghe Asachi vin la ore in uniforma scolara. Initial directorul institutiei spune ca era impotriva, insa ulterior elevii i-au schimbat parerea.

Boris VOLOSATII, DIRECTOR LICEUL “GHEORGHE ASACHI”: ”A fost facut la initiativa Consiliului elevilor. Toate institutiile de invatamant, care au o istorie, un nume au uniforma scolara.”

Uniformele de acum doi ani s-au dovedit a fi incomode asa ca din toamna acestea vor fi schimbate. Pe langa sacou, cardigan sau pantaloni, elevii vor mai avea in garderoba pentru scoala un hanorac si un tricou. Parintii spun ca au nevoie de cel putin de doua schimburi in cazul uniformelor.

PARINTE: “Ca sa cumperi la bucata aproximativ la aceeasi suma ajungi. -Cate piese cumparati? -O sa vedem dupa posibilitate.”

PARINTE: “Imi trebuie doua perechi de pantaloni si patru camase. Anul trecut costumul 850 de lei, pantalonii 350 si camase cate 250 si incaltamintea. ”

Cei care cos uniformele spun ca dubleaza piesele deoarece majoritatea cumpara cate doua.

Cristina JEMNA, DIRECTOR COMERCIAL FIRMA DE CONFECTII: “Absolut toti parintii isi doresc ca odraslele lor sa arate foarte bine si sa aiba mai multe schimburi si opteaza pentru absolut toate 7 piese. Piesele sunt dublate pentru ca trebuie sa faca schimb.”

Expertii care au facut o analiza in acest sens spun ca pentru uniforme parintii cheltuie cate 2-3 mii de lei pe an, in timp ce salariile sunt mizere.

Constanta POPESCU, DIRECTOR DE PROGRAM EXPERT-GRUP: “Pretul unei uniforme poate fi foarte mare este o problema pentru familiile bugetare cu 2-3 copii.”

Asa ca expertii vin cu solutii de alternativa.

Constanta POPESCU, DIRECTOR DE PROGRAM EXPERT-GRUP: “Intre cele doua extreme, cu sau fara uniforma scolara, putem adopta a treia cale, a unui cod vestimentar in scoli care ar reglementa cum arata o tinuta decenta si ar fi o masura mai delicata pentru bugetul parintilor.”

Potrivit expertilor in multe tari dezvoltate nu exista uniforme, cum ar fi Suedia sau Franta. Unii elevi nu vad o problema in ale purta, altii insa vin imbracati la scoala in ce le este comod.

Analiza celor de la Expert Grup vine in contextul in care Ministerul Educatiei examineaza posibilitatea introducerii uniformei scolare in institutiile de invatamant. Se intampla dupa ce la inceputul lunii aprilie liderul PD Vlad Plahotiuc a spus ca si-ar dori acest lucru, precizand ca este o practica buna in multe state din Occident. Astfel a fost lansat un sondaj in care se cere parerea elevilor, parintilor si profesorilor.

Ion MIŞCHEVCA, PURTĂTOR DE CUVÂNT, MINISTERUL EDUCAȚIEI: “Au aparut mai multe solicitari 04:23 din partea profesorilor, parintilor, elevilor sa analizam posibilitatea reintroducerii uniformelor. Pot sa va spun ca initiativa de consultare publica apartine ministerului."

In functie de rezultatul sondajului, cei de la Ministerul Educatiei vor veni cu un sir de masuri, despre care insa au refuzat sa ne spuna deoarece ar fi prea devreme.