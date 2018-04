Dupa competitia panourilor, incepe concursul spoturilor video. Candidatii isi lanseaza, rand pe rand clipuri in care ii indeamna pe oraseni sa le dea voturile - VIDEO

Liderul PPDA, Andrei Nastase a postat pe pagina sa de facebook un spot filmat, in scuarul catedralei, in care apare alaturi de Maia Sandu. Acesta ii indeamna pe locuitorii capitalei sa-l voteze... iar Maia Sandu vine cu un indemn pentru toate fortele pro-europene.

Cu acelasi indemn a venit astazi si Andrei Nastase in cadrul unei conferinte de presa. El spune ca e firesc sa apara alaturi de Maia Sandu, asa cum PAS a anuntat ca il sustine in lupta pentru primaria capitalei.

Andrei NASTASE, CANDIDAT PPDA: „In ultimele zile au aparut multi candidati care sunt coordonati, altii care vin sa dezbine segmentul pro-european. Indemn toti candidatii fara sanse sa-si evalueze posibilitatile si sa se retraga din cursa.”

Ion Ceban apare alaturi de lidera sa de partid nu doar pe panourile din capitala. Pe pagina sa de facebook a plasat un filmulet in care Zinaida Greaceanii il lauda. Vorbe bune ii spune si presedintele Igor Dodon, anterior lider al socialistilor.

Candidatul PL Valeriu Munteanu apare singur in spotul electoral. El spune ca va apara valorile democratice si europene puse in pericol de Binomul Plahotniuc - Dodon.

Saptamana trecuta, socialistul Ion Ceban si-a instalat panouri, iar de la inceputul saptamanii pe strazile capitalei pot fi vazute si panourile candidatei partidului Sor, Reghina Apostolova care apare alaturi de seful formatiunii din care face parte – Ilan Sor, condamnat in dosarul Bancii de Economii.

Are panouri prin capitala si candidatul PL, Valeriu Munteanu, inconjurat de intreaga familie. Munteanu a declarat, insa, ca panourile fac parte dintr-o campanie sociala. In cursa electorala mai sunt inregistrati vasile Costiuc de la partidul Democratia Acasa, Alexandr Rosco de la Casa Noastra Moldova si Victor Stratila de la Partidul Verde Ecologist.

Maxim Braila de la Partidul Popular si-a depus astazi actele la fel ca si Alexandra Can de la PNL. Reprezentantul PUN, Constantin Codreanu a anuntat ca prezinta maine dosarul. Expertul Energetic Sergiu Tofilat a anuntat ca va candida independent. Maine este ultima zi in care candidatii se mai pot inscrie in cursa, iar alegerile vor avea loc pe 20 mai dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia.