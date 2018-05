Dupa Curtea de Apel, Traian Basescu spune ca va merge la Curtea Suprema: "Nu sunt omul care sa cedeze, numai ca Dodon vrea sa nu fiu cetatean al RM. Nivelul e degradant si nu vreau sa cobor la acest nivel am fost, totusi, presedintele Romaniei"

Traian BASESCU, FOSTUL PRESEDINTE AL ROMANIEI: "O sa mergem mai departe. Avem o cale de atac. Voi discuta cu avocatul si vom vedea care este abordarea la ultima etapa, Curtea Suprema. Daca cineva crede ca ridicandu-mi cetatenia imi schimba va ceea ce cred eu, atunci eu vreau sa spun ca nu sunt omul care sa cedeze, numai ca Dodon vrea sa nu fiu cetatean al Republicii Moldova. Dupa ce se termina aceasta campanie va aisgur ca voi lucra asupra partidului PUN.

Un partid care sa poata sustine in orice imprejurare ideea unionista. Sunt la curent cu atacurile care vin din pareta altor partide, dar eu nu le voi raspunde pentru ca le consider mult sub nivelul meu. Personal nu am pentru ce sa ma amestec in astfel de dispute. Nivelul e degradant si nu vreau sa cobor la acest nivel am fost, totusi, presedintele Romaniei.

Ma uitam in studiul sociologic care a aparut chiar astazi si este chiar interesant. Singurul candidat care-l bate pe Ion Ceban este Constantin Codreanu. RM are destul rosu in varful statului. A da si presidentia si capitala va da un dezechilibru puternice. Privesc cu ingrijorare aceasta cercetare sociologica."

Traian Basescu a devenit cetatean moldovean cu cel putin doi ani in urma printr-un decret al lui Nicolae Timofti. Acesta a fost cetatean al Republicii Moldova ceva mai mult de o luna si jumatate, insa a reusit sa voteze in turul al doilea al alegerilor prezidentiale si a sustinut-o pe Maia Sandu.

Ulterior, pe 3 ianuarie 2016, imediat dupa ce Igor Dodon a devenit sef de stat, acesta a semnat decretul prin care i-a retras cetatenia Republicii Moldova.