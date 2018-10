Dupa cutremur, locuitorii blocului de la Rascani unde acum cateva saptamani a avut loc deflagratia, au venit intr-un suflet ca sa vada in ce stare sunt apartamentele lor - FOTO

Locuitorii blocului din sectorul Rascani unde acum cateva saptamani s-a produs deflagratia ce a distrus mai multe locuinte, au venit intr-un suflet astazi dimineata ca sa vada in ce stare sunt apartamentele lor si daca nu au fost afectate de cutremur.

Din fericire, locuintele nu au fost afectate de cutremur.





Cel mai puternic seism resimtit in Moldova s-a produs in 1977 in zona Vrancea si a avut o magnitudine de 7,2 de grade pe scara Richter.