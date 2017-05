Dupa doi ani de cand nu a mai fost in Rusia, cancelarul Angela Merkel a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Soci. Acolo a fost asteptata de Vladimir Putin - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Nu putem să nu profităm de această vizită pentru a discuta despre relaţiile bilaterale, despre alte subiecte problematice cum ar fi situaţia din Ucraina, Siria şi poate alte regiuni.”

Conflictul din Ucraina, in special acordurile semnate la Minsk sunt primele pe agenda. Cancelarul german si liderul de la Kremlin vor discuta si despre administratia de la Washington, avand in vedere ca Merkel s-a intalnit in luna martie cu Donald Trump. Ultima data, Merkel a fost in Rusia in 2015. A mai discutat cu Putin in toamna anului trecut, la Berlin.