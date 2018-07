Dupa doi ani de la tragedie, soferul care a omorat cu masina un cuplu, la Criuleni, a fost condamnat la... 4 ani de puscarie - GALERIE FOTO

Dupa doi ani de la tragedie, barbatul a fost condamnat la 4 ani de puscarie.

"Procurorii au demonstrat vinovăţia inculpatului de „încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, soldată cu decesul a două persoane”. Inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia. La solicitarea acestuia, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală", se arata intr-un comunicat emis de Procuratura.



Tragedia s-a produs pe 13 seeptembrie seara. Un barbat de 50 de ani si o femeie de 35 de ani au murit in aceasta seara, loviti de o masina la iesirea din Magdacesti, in timp ce traversau strada neregulamentar.

Potrivit politiei, cei doi nu erau pe trecere de pietoni, iar in momentul in care au sarit peste parapetul de la marginea carosabilului, au fost loviti in plin de un Opel Zafira.