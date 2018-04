Dupa doua zile in care a respirat liber, capitala si-a revenit la normal. Strazile s-au umplut de masini si s-au format ambuteiaje greu de strabatut: "Peste tot e asa. Foarte greu" - VIDEO

Strada Ismail din capitala s-a tranformat in aceasta dimineata in calea nervilor pentru soferii care au ramas prinsi acolo in ambuteiaj.

"Aproximativ o ora"

"De vreo 40 de minute tot stam. S-au inceput orele, studentii revin din vacanta, poate din acest motiv."

Si pe strada Vadul lui Voda s-a mers greu.

"Vreo 20 de minute. Uitati-va ce se face, dupa sarbatori."

In aceasta dimineata cu mare greu puteau sa gasesti un taxi. Din cauza circulatiei anevoioase, unii taximetristii nu mai preluau comenzi.

"Facem mult timp, dar ce sa-i faci asa-i. In Moldova peste tot e asa. -De unde veniti? -De la Vadul lui Voda. -Si cat timp ati facut pana aici? -Vreo doua ore si ceva. Peste tot ambuteiaje, ce sa facem."

Mare invalmaseala a fost si pe la gari. Aceasta familie a incercat de vreo trei ori sa urce intr-un taxi, insa fara succes.

"De o ora stam si nu putem comanda un taxi. Am sunat a companie si nimic, acum asteptam de la alta si nimic."

Unii au asteptat cu orele in statii.

"Foarte greu! -De cat timp asteptati? -Intr-o ora si ceva am facut de la Muncesti si cred ca ora si ceva tot pana acolo."

Astazi bugetarii au revenit la munca, iar elevii la scoala.