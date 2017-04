Dupa doua zile, in care piata a fost inchisa din cauza furtunii de zapada, azi oamenii au dat navala pentru a face cumparaturi de Pastele Blajinilor. Ce au cumparat si cat au cheltuit - VIDEO

Dupa doua zile, in care piata a fost inchisa din cauza furtunii de zapada, astazi comerciantii si-au umplut din nou tarabele. Cumparatori au fost multi, mai ales ca maine si poimaine este Pastele Blajinilor.

“La Pastele Blajinilor daca nu te duci e un pacat mare. Am stat in casa, ca ma temeam sa ies afara pentru ca puteai sa te alegi cu un arbore in cap.”

“Iaca canute am cumparat, timpul nu prea imi permite sa ne ducem, o sa vedem.”

“Ca toata lumea si noi o sa luam cizme, o sa luam cate o carja cate un toiag si o sa ne facem toata randuiala, tot obiceiul sa-l ducem mai departe.”

“Ohoho masina e plina. De toate sa dam de pomana si de mancare si vesela si stergare si halate si camesi de noapte si toate cele ce trebuie sa dam de pomana pentru blajini.”

“Ne gatim pentru sarbatoarea de maine, Pastele Blajinilor.”

Comerciantii spun ca au facut bani buni astazi. Vanzarile au fost enorme.

“Comparativ cu zilele precedente, astazi mai bine. Pur si simplu doua zile nu am lucrat, dar cat de cat, multumim Domnului pentru cat de cat s-a oprit tot potopul si toata niunsoarea”

“Am stat si am asteptat sa se opreasca calamitatea naturala si acuma tot incercam sa ne deplasam cui dificultate din cauza inundatiilor care s-au creat si incercam sa supravietuim”

“Cate zile n-ati lucrat? Doua zile , ieri si alataieri // pentru ca vremea era foarte rea. “

Altii totusi se plang ca stihia i-a lasat fara o parte din venituri, de vreme ce nu au iesit la munca doua zile.

Victoria, VANZATOARE: “Conditiile meteo nu ne-o permis sa lucram ieri, am stat acasa // anu ista sa spunem ca nu a fost paste, sa spunem ca nu l-am simtit, n-o fost vanzari, n-o fost. ”

Cine nu a mers la cumparaturi, a iesit macar pe strada la o plimbare. Multi au fost curiosi sa vada cum arata orasul dupa stihie.

“Azi macar poti trece pe aici pe drum, dar ieri dimineata ma duceam la lucru nici nu puteam trece am mers poe jos acolo pe drum.”

“Astazi mult mai bine deja multumim lui Dumnezeu, mult mai cald.”

“Transportul circulă. Viaţa se normalizează.”

“Situatia vad ca se imbunatateste, arata cum trebuieste orasul, se vede ca lumea a lucrat bine.”

La munca, moldovenii revin abia marti, dupa Pastele Blajinilor.