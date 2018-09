Dupa fiecare ploaie, o strada de la Ciocana se ineaca in noroi. Pentru ca drumul nu este asfaltat, oamenii spun ca e imposibil de mers pe acolo fara galosi: "E dezastru mare" - VIDEO

Dupa fiecare ploaie, cei care locuiesc pe aceastra strada abia de mai pot pasi pe acolo. Si o pot face doar in cizme de cauciuc. Dificil le este copiilor, care merg la scoala.

“Copilul nu poate sa se duca la gradinita, e strasnic, e dezastru mare, sa duci gunoiul, nu poti, cand ploua cate 2-3 zile pe aici nu poti trece cu nimic.”

Ludmila Rosca are doi copii. Se plange ca micutii ajung la gradinita cu picioarele ude din cauza baltoacelor.

Ludmila ROSCA: “Fata se duce cu doua perechi de incaltaminte, una in sacosa si una incaltata, ea e cu cu picioarele ude si cel mic la fel.”

Femeia sustine ca drumul a devenit si mai rau, dupa ce muncitorii de la Apa-Canal au facut sapaturi in zona.

Ludmila ROSCA: “A venit Apa-Canal, a sapat, cat a dat Dumnezeu, a astupat asa pe deasupra, s-a dus. A last numai noroi.”

Nu fac fata namolului nici automobilele, asa ca soferii sunt nevoiti sa circule pe alte strazi. Situatia nu este mai buna nici pe vreme insorita, spun oamenii. Atunci apare o alta problema – praful, care le intra si in locuinte.

“Acuma, ma rog a fost uscat, nu puteam rasufla de la praf. Eu am alergie am de la praf. Cand e uscat praf, cand ploua e glod si nu putem sa trecem.”

“Lutul acesta ni l-a pus, sa vedeti in casa ce se face. Am spalat covoarele, umblam cu picioarele goale pe laminat, ne murdaream picioarele in casa.”

Oamenii sustin ca au anuntat autoritatile despre problema, insa deocamdata au primit doar promisiuni.

“La pretura ni s-a spus, nu avem masini, nu avem cu ce va face strazile, la primaria din centru ni s-a spus mama mia, unde voi traiti”

Seful Directiei Generale de Transport Public si Cai de Comunicatie, Vitalie Butucel, nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta situatia.