Dupa frigul si gerul de acum doua saptamani, de doua zile capitala aproape ca se sufoca de caldura. Anuntul facut de meteorologi - VIDEO

"E bine, nu mai vrem frig..."

O adevarata zi de vara am avut astazi. Contrastul e mare, avand in vedere ca saptamana trecuta, mercurul in termometre abia de urca la 10 grade. Asa ca oamenii au profitat din plin si au iesit la o gura de aer cald.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: "Daca acum doua saptamani ni se parea ca s-a intors iarna inapoi, iar stratul de zapada, de exemplu aici pe strada Miorita a ajuns si pana la un metru inaltime. Astazi, avem un alt piesaj. O zi cu mult, mult soare. Meteorologii au anuntat 27 de grade la umbra. La soare insa maximele depasit si 30 de grade."

La sol temperaturile au fost si mai mari.

Natalia GOLUB, SINOPTICIAN: "48,5. Iata vedeti."

Meteorologii spun ca de la ora sase de cand a rasarit, soarele nu a fost deloc acoperit de nori. Vremea insorita insa va dura pana sambata dupa care, revin ploile, spun meteorologii.

Natalia GOLUB, SINOPTICIAN: "Temperaturile vor scadea cu 10 grade ... o sa ploua pe 7, 8, 9 mai, dupa care revine vremea insorita. Mai este o luna instabila."

De la mijlocul saptamanii viitoare revin temperaturile toride.