Dupa gratii sarbatorile de Pasti vin cu multe emotii. Adolescentii, detinuti in penitenciarul de la Goian, au vopsit oua si au copt cozonaci. Cel mai important cadou pe care-l asteapta este vizita celor dragi - VIDEO

In spatele gratiilor, Catalin a urmat un curs de culinarie. Acum tot ce a invatat aplica in bucatarie, asa incat masa de Pasti sa fie cat mai bogata. Spune ca a copt pasca si acasa, impreuna cu mama.

„Acasa am mai facut, dar aici prima data. Punem cinci oua, 500g de zahar si batem bine. Punem faina, unt, amestecam bine si lasam sa cresca.”

Oale rosii nu pot lipsi de pe masa de Pasti. Asa ca vopsirea celor 60 de bucati i-a revenit lui Alexandru. Este al doilea Paste pe care-l petrece intre peretii inchisorii. La fel ca si ceilalti, nu are voie sa mearga acasa si numai dorul de cei dragi trece de gratiile din fier.

„-Cu cine o sa le imparti? -Cu toti baietii din penetenciar. -Cum este Pastele dupa gratii? -Nu sunt cei dragi alaturi, imi este dor, vreau sa fiu acasa.”

Agitatie a fost nu doar in bucatarie, dar si in ateleierul inchisorii. Baietii si-au pus imaginatia la munca si au realizat cu propriile maini decoratiuni de Pasti. Andrei este scump la vorba, dar iscusit la pictura. Recent a luat si un premiu in cadrul unui concurs, asa ca pentru sarbatoarea invierii, si-a propus sa faca un desen.

„Un iepure care se pregateste de Pasti. -Unde va fi pus desenul? -La intare.”

Ion este si el implicat in pregatirile pentru Pasti. Spune ca este pasionat de incondeierea oualor, iar in acest an le-a acopert cu biser.

„O sa fie o expozitie in penetenciar, o sa aleaga care sunt cele mai reusite lucrari si o sa fie premii. Acesta e facut de mine. Oul e facut din lemn, cu creionul faci imaginea, dupa care pui clei si biser.”

Vocea, insa, i se schimba, iar emotiileil impiedica sa vorbeasca atunci cand este vorba de casa si familie. Cei aproape trei ani de cand se afla in penitenciar i-au furat prea multe momente frumoase pe care le-ar fi putut trai.

„Sarbatorile de Pasti se petreceau tare vesel. La mine parintii cand erau veneau tare multi prieteni.”

In penetenciarul nr.10 de la Goian isi ispasesc pedeapsa 28 de copii cu varsta intre 16 si 20 de ani. In ziua de Pasti acestia vor participa la slujba, vor sta la masa de sarbatoare si vor putea fi vizitati de rude.