Dupa Igor Gamretki si Nistor Grozavu a fost retinut de ofiterii CNA: ambii sunt vizati in dosarul parcarilor cu plata - VIDEO

Viceprimarul de Chisinau este acuzat ca si-ar fi depasit atributiile de serviciu privind proiectul parcarilor cu plata din capitala. La iesirea din blocul in care traieste, acolo unde CNA a efectuat perchezitii in aceasta dimineaza, Nistor Grozavu a declarat ca nu este implicat in acest dosar si ca nu si-a depasit atributiile de serviciu in niciun fel.

