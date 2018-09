Dupa incidentele de ieri, participantii de la Marsul Centenar s-au intors astazi in PMAN. Cu un tricolor imens in maini, unionistii danseaza Hora Unirii: "Hai sa dam mana cu mana, cei cu inima romana" - VIDEO

UPDATE 12:50 Cu un tricolor imens in maini, unionistii danseaza Hora Unirii in PMAN.

UPDATE 12:20 Oamenii au inceput sa se adune in PMAN.

Potrivit organizatorilor, urmeaza ca unionistii sa se adune in jurul orei 12:00 in PMAN. Oamenii spun ca se vor aduna pentru a juca Hora Unirii.



Ieri, Marsul centenarului, care a inceput pasnic in centrul capitalei s-a lasat cu violente. Suparati ca nu li s-a permis sa aduca in Piata Marii Adunari Nationale cele trei autocare cu care au ajuns de la Alba Iulia la Chisinau, organizatorii manifestatiei au blocat soseaua Chisinau - Straseni. Ca sa elibereze drumul, mascatii au intervenit in forta si i-au tarat practic din drum.

Ulterior, cele trei autocare au fost duse la IP Straseni, acolo unde timp de cateva ore au fost perchezitionate. In tot acest timp, manifestantii au stat, in bezna, in Piata Marii Adunari Nationale. Organizatorii marsului au fost informati ca pana la 23:00 autocarele vor fi aduse in apropiere de strada pietonala din centrul capitalei, iar manifestantii vor trebui sa plece din Piata. In caz contrar, urmau sa fie evacuati fortat.

Ulterior, organizatorii si-au primit autocarele si, fara noi incidente, au plecat din PMAN.

Revenim cu detalii.