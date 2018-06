Dupa invalidarea alegerilor, democratii propun ca legislatia sa fie modificata astfel incat agitatie sa se poata face si in ziua votarii - VIDEO

Pavel FILIP, PREMIER: "Spre exemplu, in SUA, am avut mai multe discutii si ei s-au aratat mirati, la ei nu exista aceasta zi a tacerii. Stiu ca in UE exista aceasta zi. Din punctul meu de vedere, nu sunt sigur, dar fiecare oricum incearca sa-si faca agitatie intr-un mod sau altul si sambata si in ziua alegerilor. Eu as exclude in general acest lucru, dar este doar o parere personala si nu insist pe ea.”

Filip a cerut Ministerului Justitiei sa examineze prevederile legale in baza carora, au fost invalidate alegerile din Chisinau, iar Presedintele Parlamentului, aflat intr-o vizita oficiala la Washington a anuntat ca va fi creata o comisie si ar putea fi modificat Codul Electoral.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Poate vom ajunge la o asemenea solutie asa cum exista in alte tari, daca nu gresesc in Statele Unite unde poti sa faci campanie si in ziua alegerilor. Nu e nimic gresit in asta. Poate vom examina si experienta altor tari pentru a gasi unde unde e problema in legislatie, pentru a evita situatii similare in alegerile parlamentare, care sunt atat de aproape."

Codul Electoral prevede ca in ziua alegerilor si in ziua precedenta alegerilor nu se admite niciun fel de agitatie electorala. Ieri, comisarul european Johannes Hahn a declarat intr-un interviu pentru Europa Libera ca aceasta prevedere din Codul Electoral folosita de instanta pentru a declara nule alegerile din 3 iunie, este invocata pentru prima data, lucru care da de gandit.

In opinia sa, a chema oamenii la vot este o pornire fireasca. Scrutinul din 3 iunie din Chisinau a fost invalidat pe motiv ca in acea zi candidatul PPDA, Andrei Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat alegatorii sa iasa la vot.

In decizia motivata emisa de judecatoarea, Rodica Berdilo, se spune ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.

Hotararea a bulversat opinia publica iar oamenii au iesit la proteste, acuzandul pe Vlad Plahotniuc ca ar sta in spatele acesteia. Democratul a negat orice implicare precizand ca decizia judecatorilor este nedreapta si periculoasa chiar si pentru Partidul Democrat.