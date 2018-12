Dupa Istoria Moldovei, Igor Dodon lanseaza un film si despre viata domnitorului Stefan cel Mare. Pelicula va tine cat o lectie, pentru ca sa poata fi privita si de scolari in timpul orelor - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: “Filmul reprezinta o continuare logica a ciclului "Istoria Moldovei", turnat in anul 2017 si este o relatare documentara despre viata si dragostea, lupta si triumful, credinta si statornicia marelui conducator al Moldovei.“ este mesajul care insoteste promoul postat pe pagina de facebook al lui Igor Dodon.

Seful statului spune ca premiera filmului va fi facuta pe 10 decembrie la un post de televiziune afiliat socialistilor. Ulterior, pelicula va fi difuzata si la alte canale, fara a mentiona care.

Durata filmului este de 45 de minute, iar explicatia este pentru ca si elevii sa il poata viziona in timpul orelor. Am sunat la serviciul de presa al ministerului Educatiei, pentru a afla daca este nevoie de acordul lor pentru ca pelicula sa fie difuzata in scoli, insa nimeni nu ne-a raspuns. De altfel, nici cei de la presedintie nu au putut sa ne precizeze cat a costat productia, cand a fost filmata si unde.

In noiembrie, anul trecut, a fost lansat filmul Istoria Moldovei. Atunci, Igor Dodon a evitat sa vorbeasca despre cheltuielile pentru productie. A promis insa ca dupa alegerile parlamentare, elevii vor studia in scoli Istoria Moldovei si nu a Romaniei.