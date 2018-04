Dupa mesele bogate de Paste, unii au facut plimbari lungi: au hoinarit pe strazi, prin parcuri sau au fost la gradina zoologica - VIDEO

Bugetarii au profitat astazi de ziua libera, iar multi au decis sa-si petreaca tot timpul alaturi de copii. Asa ca si-au luat picii de mana si i-au dus la gradina zoologica.

"Am venit cu familia sa ne odihnim, am mai luat niste verisori, copii toti la distractie, mai facem un cerc si atat."

"Am venit cu fiul la zoo, sa mai vada din animale si la topogane. Am venit la batuta cu mama si cu tata. - Ce ti-a placut cel mai mult? - Zebra pentru ca are negru si alb."

Si daca unii copii admirau animalele, altii cu greu puteau fi luati de la topogane. Andrei spune ca a venit cu familia de la Orhei. Impreuna cu sotia a pus la cale un plan pentru a-si distra copiii. Asa ca nu s-a gandit mult, i-a urcat pe toti in rutiera, care i-au adus la Chisinau. Au venit de dimineata pentru a le rusi pe toate.

"Facem o tura prin tot orasul, pentru copii. Astazi este zi libera ca la toata lumea, sarbatorim ieri in sanul familiei, cu rudele, azi o zi dedicata copiilor sa simta si ei sarbatorile.

"Cu cine ai venit astazi aici?- Cu tata,- Ce ti-a placut cel mai mult? - Pasari. - Ce ai vazut ? - Vultur. - Cum este vulturul? - Mare."

Printre vizitatori am intalnit si turisti din Romania. Si ei au zi libera, asa ca au decis sa iasa la plimbare, iar ceea ce au vazut la Zoo i-a impresionat.

"Suntem liberi astazi si am vrut sa destingem un pic intr-o gradina zoologica. Am ramas placut surprins ce animale aveti aici, nu m-am asteptat, in special vulturul plesuv de aici chiar ma impresionat."

Lume multa a fost si in parcul Valea Morilor. Nu putini au fost cei care au decis sa faca o plimbare pe doua roti.

"Mergem pe bicicleta cu sotul, eu pe aici, el acolo ma asteapta."

"Ne plimbam un pic la aer, e un loc pitoresc, un loc oxigenat unde nu sunt asa multe uzine in preajm."

De maine, toata lumea revine la munca, iar levii vor fi in vacanta pana martea viitoare.