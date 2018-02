Dupa ninsoare, soferii sunt nevoiti sa mearga pe drumurile din capitala ca prin labirint. Craterele sunt acoperite cu apa asa ca nu se vad, iar responsabilii de la transport spun ca n-au ce le face pe o astfel de vreme - VIDEO

Soferi infuriati intalnesti oriunde in Chisinau. Unii sunt gata sa incalce regulile de circulatie numai ca sa evite o groapa care le-ar putea taia cauciucurile. Dar - te feresti de una si dai peste alta.

"Intotdeauna primavara se primeste asa, mai ocolim si noi pe unde se poate, daca nu mergem mai incet. Unu s-a ferIt de o groapa si a lovit pe cineva."

"Drumurile nu au fost asa stricate, demult nu am vazut asa ceva in oras, mai ales drumurile de pe strada Drumul Viilor nu a fost curatit deloc iarna asta, s-au facut niste gropi foarte mari, chiar ieri am stricat o roata intr-o groapa."

"Mizerie si gauri, strasnic, impozite, taxe platim dar drumuri… din cauza apei nici nu se vad gaurile."

"Doamne fereste ce se face, e strasnic, cauciucurile le stricam."

Cei de la service auto spun ca nu reusesc sa faca fata numarului mare de masini. Nu se supara insa ca au mult de lucru.

Andrei ENE, ADMINISTRATOR VULCANIZARE: "Astazi chiar am intalnit cateva cazuri cu anvelope rupte din cauza gropilor formate in urma ploii din ultimele zile, sunt si jante deteriorate care necesita reparatie. Ultima persoana a deteriorat roata pe strada Albisoara cu Mihai Viiteazu, acolo s-a format o groapa foarte mare."

Responsabilii de la Directia Transport a primariei spun ca nu pot interveni acum pentru a acoperi gaurile din asfalt intrucat acestea sunt pline de apa. Lucrarile de plombare vor incepe la primavara cand vremea va fi mai buna.