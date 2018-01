In capitala a nins fara oprire mai bine de 20 de ore: trotuarele arata ca un patinoar imens, curtile blocurilor sunt inzapezite, iar peste 20 de pietoni au ajuns cu fracturi la Institutul de Medicina Urgenta: "Oasele sunt rupte" - VIDEO

La intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu strada Bulgara, chiar sub nasul Preturii Centru, trotuarele sunt parca de sticla. Anastasia Marian in varsta de 64 de ani spune ca si-a fracturat mana dupa ce ieri a cazut pe gheata exact in acest loc. Azi am intalnito in timp ce mergea spre spital. Pasea cu grija, de frica sa nu sa se aleaga cu alta fractura.

Anastasia MARIAN: „Nimic nu s-a curatat. Prin centru nu mai vorbim, dar prin curti nici pe atat. Am facut roentgen-ul si au spus ca e grav, oasele aici sunt rupte. La ora 9 sunt programata, dar am iesit la opt incetisor ca sa ajung. Si genunchiul l-am frant tare si ma duc la pansament.”

Ceilalti pietoni spun revoltati ca abia de se tin pe picioare, mergand pe trotuare.

Pe trotuare nu este nici zare de material antiderapant, iar cel mai greu le este batranilor.

„Copii cad pe jos, abia de am dus nepotelul. L-am luat pe sot sa ma sustina. Iaca asa incetisor unul de altul mergem.”

„De cateva ori am cazut, dar merg foarte atent.”

„Nu au pus nici nisip nici sare si mai nu am cazut jos in urma. Mergem incetisor.”

„Bineinteles ca nu sunt satisfacuta, dar tinand cont de faptul ca ieri a nins si poate municipalitatea nu a fost pregatita. Asta e situatia.”

Exact acelasi peisaj este aproape in toate curtile de blocuri din capitala. Scarile si trotuarele sunt pline de gheata, iar locatarii se plang ca autoritatile nu intreprind masuri.

„Eu am vazut sapte oameni de la IMGFL, care curatau, dar teritoriu este foarte mare. Trebuie oamenii singuri sa iasa sa curete cel putin scarile.”

In schimb strazile principale erau astazi curatate, spre bucuria soferilor.

„Centrul este destupat tot, dar la periferii e cam greu.”

„Putin au facut ordine si se circula mai bine. Azi dimineata bine merge, totul este curatit, asa ca se poate de mers.”

Chiar si pe strazile in panta, astazi soferii au circulat fara probleme.

„Acum e mai bine. Se vede ca lucreaza.”

O problema sunt locurile de parcare. Accesul spre ele este blocat de muntii de zapada de langa borudur, care s-au format dupa ce au fost curatate drumurile.

Asa ca unii soferi au pus mana pe lopata si si-au curatat locul de parcare.

„Era bine daca curateau drumul si faceau loc pentru parcare ca sa putem parca masina.”

Autoritatile spun ca drumarii au lucrat toata noaptea cu 64 de utilaje si au imprastiat o mie de tone de material antiderapant.

Vadim BRANZANIUC, PURTATOR DE CUVANT, PRIMARIA CHISINAU: „Trotuarele, caile de acces in locuinta incepand de la ora 4 dimineata se intervine cu 45 de utilaje, dar si circa 400 de muncitori curata. Pe trotuare se lucreaza cu lichid ecologic, da pe unele portiuni s-a format gheata, insa se va interveni pentru a curata totul.”

Autoritatile spun ca vor curata orasul de gheata si zapada si maine.